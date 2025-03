Le Joker version Absolute se dévoile

Attention, cette news contient des informations à propos d'Absolute Batman #6. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Pour le moment, l'univers Absolute frôle le sans-faute et ce n'est absolument pas Absolute Batman #6 qui va nous contredire. Non seulement il conclut l'arc "The Zoo" de la plus belle des manières mais, en plus, l'épilogue nous tease d'ores et déjà la suite. Oh il n'y a pas grand-chose, quelques cases tout au plus, mais des cases qui nous permettent d'avoir un premier aperçu du Joker. Et là... attention les yeux ! Les dernières versions du Joker de Snyder, dessinées par Greg Capullo, avaient déjà une dimension horrifique mais autant dire que ce n'est rien par rapport à ce qui vient de nous être proposé, voyez plutôt :

Horrible, cadavérique, squelettique, perturbant... les adjectifs manquent. De plus, son personnage aussi est différent puisque, cette fois, pas question de se salir les mains. Cette fois, on appelle les hommes de main à commencer par... Bane.

Snyder nous tease donc le Joker mais comme il l'avait annoncé lors d'interview récentes, c'est bien Bane qui devrait être mis en avant lors du prochain arc. Qui a dit que Snyder n'avait plus rien à raconter sur l'univers de Batman ?