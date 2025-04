DC Comics tease un mystère insoluble pour Batman dans Detective Comics 2025 Annual #1

La preview de Detective Comics 2025 Annual #1 a été dévoilée. Edité par DC Comics, il est écrit par Al Ewing et Joshua Hale Fialkov et est dessiné par Stefano Raffaele, John McCrea, Fico Ossio et Mike Norton. Il sortira ce mercredi pour 5.99$

UN MYSTÈRE QUE MÊME Batman NE PEUT RÉSOUDRE ! Batman s’est retrouvé embourbé dans une affaire obsédante qu’il n’arrive pas à résoudre. Maintenant, le Chevalier Noir doit se frayer un chemin à travers certains de ses ennemis les plus maniaques pour rassembler suffisamment de preuves pour tenter de résoudre cette affaire. Sa vie même – ou la vie d’un être cher – peut en dépendre ! Tom Taylor, rejoint par une liste de collaborateurs de renom, crée un mystère qui laissera perplexe même le plus grand détective du monde.