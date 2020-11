[Sorties Comics] Mercredi 25 Novembre

Panini Comics

Auteurs : Aaron, Dauterman, Del Mundo, McGuinness



Le crossover de l'année a droit à son album MARVEL ABSOLUTE contenant l'intégralité du dernier combat des héros Marvel face aux armées de Malekith. La saga principale est bien sûr recueillie ici, ainsi que les mini-séries en lien avec l'événement et les épisodes de Thoret Avengersconcernés par la saga… et même une dizaine de pages inédites !

(Contient les épisodes US War of the Realms 1-6, The War of the Realms: Land of Giants, The War of the Realms: Dark Elf Realms, The War of the Realms: War Avengers, Thor (2018) 12-16, Avengers (2018) 18-20, The War of the Realms: War Scrolls 1-3 (Daredevil), Spider-Man & The League of the Realms 1-3, War of the Realms Omega, précédemment publiés dans WAR OF THE REALMS 1-3, WAR OF THE REALMS EXTRA 1-3, AVENGERS (2020) 1-4, 100% MARVEL : VALKYRIE 1, 100% MARVEL : PUNISHER KILL KREW et 1 inédit)

Prix : 75€