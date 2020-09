[Sorties Comics] Mercredi 02 Septembre

Panini Comics



Pas de note

Auteurs : Cates, Stegman



Face-à-face final entre Carnage et les plus grands héros Marvel ! La saga de l'été s'achève en fanfare, avec son lot de rebondissements, de révélations et de conséquences durables, tout ça grâce à Donny Cates et Ryan Stegman, le tandem de la série Venom !

(Contient les épisodes US Absolute Carnage 4-5, Absolute Carnage: Captain Marvel et Absolute Carnage: Scream 3, inédits)

Prix : 8.9€