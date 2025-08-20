James Gunn réitère : la saison 2 de Peacemaker est importante pour la suite du DCU

  1. Accueil
20 Aout 2025 par Jeff 0 cbm
Il l'a dit plusieurs fois. Il a même avancé la date de sortie de Superman au format digital parce que Peacemaker est la suite directe du film. Et aujourd'hui, il réitère : Peacemaker est une série importante.

C'est lors d'une interview avec ExtraTV que le réalisateur et co-président de DC Studios a parlé de l'avenir du DCU. Plus ou moins. En effet, il lui a été demandé quelle direction allait prendre le DCU. Une question qui a permis à Gunn de faire le lien avec Peacemaker. Voici ce qu'il a répondu :

Je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses dans cette saison de Peacemaker. C'est une suite directe à Superman, bien qu'il faille dire que ce n'est pas pour les enfants, mais pour les adultes. Nous voyons un peu où va l'univers DC et nous découvrons où il se dirige à partir de là. À la fin de la saison, il y a beaucoup de surprises.

Quant au fait de revoir John Cena quelque part, la porte semble ouverte :

Nous l'appelons la trilogie des culottes bien ajustées - entre The Suicide Squad, la saison 1 de Peacemaker et la saison 2 de Peacemaker. Allons-nous en faire une quadrilogie ? Probablement, nous verrons...

Tout déprendra sans doute des résultats de la saison 2 de Peacemaker. Serez-vous de la partie ?

Fiche Technique

Peacemaker

Saison : 1
Créée par
  • James Gunn
Synopsis

  • Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.


Voir la Fiche

