Votre avis sur Man of Steel (séance de rattrapage)

20 Aout 2025 par Jeff 0
Votre avis sur Man of Steel (séance de rattrapage)

Il n'y a pas que le Superman de James Gunn qui est dans notre base de données ! Vous êtes fan de l'Homme d'acier, du DCEU ou tout simplement de la vision de Zack Snyder ? N'oubliez pas de noter/commenter la fiche du film Man of Steel avec Henry Cavill. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.

Pour les intéressés, c'est par ici !

Bien sûr, vous pouvez également nous donner votre avis ici-même.

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Man of Steel

Sortie : 10 Juin 2013
Réalisé par
  • Zack Snyder
Trailers
Trailer
Synopsis
  • Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur Terre. Plus tard, il s'engage dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde de la destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité.

Voir la Fiche

