Votre avis sur Man of Steel (séance de rattrapage)

Il n'y a pas que le Superman de James Gunn qui est dans notre base de données ! Vous êtes fan de l'Homme d'acier, du DCEU ou tout simplement de la vision de Zack Snyder ? N'oubliez pas de noter/commenter la fiche du film Man of Steel avec Henry Cavill. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.

Pour les intéressés, c'est par ici !

Bien sûr, vous pouvez également nous donner votre avis ici-même.