20 Aout 2025 par Jeff 0 x
Un jeu vidéo LEGO Batman Legacy of the Dark Knight pour 2026 (avec son trailer !)

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux video et de Batman ! WB Games et TT games ont annoncé un nouveau projet LEGO. Cette fois encore, c'est du côté de Gotham City que cela va se passer avec le jeu LEGO Batman Legacy of the Dark Knight. Le principe est à la fois simple et un peu fou : prendre les éléments de chaque film Batman, remodeler le tout et en fait une histoire qui se passe dans l'univers LEGO.

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, voici le trailer :

 

Le jeu sortira en 2026 sur PC et consoles.

