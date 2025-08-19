Marvel Zombies : Toujours pas de Mahershala Ali en Blade

Mahershala Ali dans le rôle de Blade est un projet qui s'éloigne encore un peu plus aujourd'hui. Alors que de nombreux acteurs reprennent leur rôle du MCU pour Marvel Zombies, il y en a un qui ne sera pas de la fête : Mahershala Ali. En effet, celui qui a signé pour le rôle de Blade il y a un bon moment déjà, ne doublera pas le vampire dans la série animée. Pire encore, le rôle sera tenu par Todd Williams. Pourquoi "pire" ? Parce que destin ou coïncidence, c'est déjà la deuxième fois que Williams "passe devant" Ali. La première fois, il avait remplacé l'acteur pour doubler le personnage de Titan dans la série animée Invincible.

