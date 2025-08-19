Marvel Zombies : Trois anciens acteurs de retour et un nouveau synopsis

Le spinf-off de What if...?, Marvel Zombies, vient d'ajouter trois noms bien connus du MCU à son casting. En effet, Wyatt Russell va revenir en US Agent, Paul Rudd en Ant-Man (ou plutôt, en tête d'Ant-Man) et Tessa Thompson en Valkyrie.

Quant au nouveau synopsis, le voici :

Après que les Avengers aient été submergés par une pandémie de zombies, un groupe désespéré de survivants découvre la clé pour mettre fin aux morts-vivants surpuissants, courant à travers un paysage dystopique et risquant leur vie pour sauver leur monde.

Nous profitons également de cette news pour rappeler que la sortie de l'animé n'est plus prévue pour le 3 octobre mais pour le 24 septembre.

Pour rappel, Marvel Zombies est toujours disponible en comics. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'est possible. Vous trouverez l'omnibus reprenant les premiers récits (souvent considérés comme étant les meilleurs) ici et le tout dernier comics sur le sujet, Marvel Zombie : le début de la fin, ici.

