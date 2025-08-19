  1. Accueil
  3. Ultimate Wolverine est prolongé et coïncidera avec le contenu de la série Ultimate Endgame

19 Aout 2025 par Jeff 0 bc
C'est le scénariste Chris Condon qui a annoncé la nouvelle. La série Ultimate Wolverine va se poursuivre. Au total, la série aura droit à douze numéros afin d'accompagner au mieux une autre série très attendue de l'univers Ultimate : Ultimate Endgame.

Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet :

Nous sommes prolongés pour quelques numéros. J’ai un arc de douze numéros... La première moitié est consacrée aux numéros un à six, le Soldat de l’Hiver, sept à douze éclate, et ce qui se passe ensuite. Les quatre prochains numéros coïncideront avec ce que Deniz [Camp] fait dans Ultimate Endgame.

Avec ces numéros supplémentaires, Ultimate Wolverine devrait à présent s'achever en décembre 2025.

