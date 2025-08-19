Bella Ramsey dans le viseur de Marvel ?

Si vous êtes présents sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute dû voir passer une annonce liant Bella Ramsey et Marvel. L'annonce en question dépendant, bien sûr, du genre de contenu que vous suivez sur les réseaux sociaux (cela peut aller du constat au troll). Qu'en est-il réellement ?

En réalité, nous ne savons pas grand-chose. Il est possible que Ramsey ait rencontré Marvel ou que Marvel soit intéressé par Ramsey sans qu'il y ait eu de rencontre. De son côté, Bella a refusé de confirmer quoi que ce soit. Et c'est de là que nous avons la fameuse déclaration selon laquelle Ramsey déclare vouloir être Spider-Man. Voici sa déclaration :

Je n'en sais rien. Je pourrais être Spider-Man. Le truc, c'est que Tom Holland a fait un excellent travail. Alors je suppose qu'ils vont devoir créer [un super-héros] pour moi.

Bien sûr, ce qui a été pris au premier degré par tant de monde est clairement une blague. D'ailleurs, Ramsey a déclaré il y a peu que la découverte des films Marvel n'aura été faite, dans son cas, que très récemment. Et je vous donne dans le mille, Bella a découvert cette facette du cinéma avec Spider-Man et plus particulièrement avec l'un des films The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield.

