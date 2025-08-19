Taylor Kitsch s'exprime sur son remplacement du rÃ´le de Gambit par Channing Tatum

L'an dernier, Deadpool & Wolverine a créé la surprise en mettant en avant de nombreux personnages tirés des adaptations de comics qui avaient été laissé au placard. Petite exception : Channing Tatum en Gambit. Dans son cas, la situation est un petit peu différente puisqu'il s'agit plutôt d'un projet qui ne s'est jamais réalisé mais auquel Tatum tenait pourtant beaucoup.

Le problème, c'est qu'un Gambit au cinéma, il y en avait bien un ! Il s'agissait de Taylor Kitsch apparu dans le rôle en 2009 dans X-Men Origins: Wolverine.

Dernièrement, Screen Rant a pu échanger avec l'acteur. Ils lui ont demandé s'il s'agissait d'un sujet sensible. Voici ce que l'acteur a répondu :

Non, non, pas du tout, mec. C'est le business, mec. Tout va bien. J'aime le chemin que je suis en train de parcourir, l'acteur que je suis devenu et les histoires dans lesquelles je m'engage. Sans jeu de mots, voici une citation pour vous, mais Gambit n'apparaissait pas dans mes cartes, mec.

Ensuite, c'est sur le fait de reprendre le rôle qu'il a pris la parole :

Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne sais pas, mec. Je ne sais pas. J'adore où j'en suis, mec, donc je n'ai aucun regret à ce sujet. Ce n'était tout simplement pas, parfois ce n'est pas en mon pouvoir de dire qui est qui ou qui peut jouer quoi. Donc je ne peux me concentrer que sur les gens qui veulent travailler avec moi et collaborer avec moi.

Précisons également que l'acteur a déclaré ne pas avoir vu le film. Précisons également que Tatum devrait reprendre le rôle de Gambit dans le prochain Avengers. Cela aurait donc pu faire d'autant plus mal à Kitsch qui, visiblement, a l'air de bien le vivre.

Pour l'anecdote, on notera que Tatum avait été particulièrement heureux de reprendre le rôle puisque, de son côté, il avait déclaré Je pensais avoir perdu Gambit pour toujours mais Reynolds s'est battu pour moi et Gambit. Je lui en dois une que je ne pourrais sans doute jamais lui rendre.