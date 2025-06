Premières informations sur One World Under Doom #7

Les premières informations autour de One World Under Doom #7 ont été dévoilées. Toujours écrit par Ryan North et dessiné par R.B. Silva et sortira le 10 septembre du côté de Marvel Comics. Voici une description de ce qui vous attend :

La domination du Doctor Doom se renforce de mois en mois, mais les héros Marvel ne baissent pas les bras ! La série phare de Ryan North et R.B. Silva, ONE WORLD UNDER DOOM, continue de guider l'histoire Marvel vers une nouvelle ère audacieuse où le Doctor Doom règne en maître ! De sa prise de pouvoir initiale à son combat palpitant contre Dormammu aux côtés des Avengers dans ONE WORLD UNDER DOOM #5 de cette semaine, cette série de neuf numéros présente les développements majeurs de l'événement et pose les bases de divers numéros dérivés et d'histoires futures. C'est la série incontournable de l'été, et dès aujourd'hui, les fans peuvent jeter un œil à la couverture de ONE WORLD UNDER DOOM #7, en vente en septembre. Alors que ONE WORLD UNDER DOOM approche de sa conclusion dramatique, Fatalis et ses adversaires sont plus déterminés que jamais à contrôler le destin de la Terre !

Dans ONE WORLD UNDER DOOM #7, les retombées des révélations choquantes du numéro précédent se poursuivent, et Fatalis voit son emprise sur le pouvoir se relâcher. Mais il ne compte pas abandonner sans combattre, et ce, sur plusieurs fronts.

Fatalis aspirait autrefois à la gloire, mais cette gloire est désormais éteinte. Il ne reste que le pouvoir et le contrôle, tandis que les rébellions dans plusieurs pays sont rapidement et brutalement réprimées. Alors que Fatalis se prépare à son dernier combat, et qu'une armée mondiale se dresse contre lui, seuls quelques-uns peuvent voir la vérité… ce n'est pas suffisant. L'Empereur Fatalis va gagner. Alors, M. Fantastique prépare un dernier pari désespéré…

Et enfin, voici les covers :

