[Preview VO] Giant-Size Amazing Spider-Man #1

La preview VO de Giant-Size Amazing Spider-Man #1 a été dévoilée. L'équipe créative est composée de Chip Zdarsky, Al Ewing, Cafu, Mark Buckingham et Kevin Smith, entre autre. Edité Marvel, il sortira demain pour 7.99$.

L'été commence en fanfare avec GIANT-SIZE AMAZING SPIDER-MAN #1 ! Kevin Smith fait son retour triomphal chez Marvel avec une histoire de Spider-Man qui vous fera battre le cœur à tout rompre mais aussi mourir de rire. Comme si cela ne suffisait pas, Al Ewing et Mark Buckingham nous racontent une décennie d'aventures avec Spider-Man et certains de ses meilleurs amis ! Et comme si cela ne suffisait pas, Chip Zdarsky et CAFU présentent un tout nouveau personnage qui jouera un rôle majeur dans l'avenir de Marvel Comics ! C'est à ne pas manquer !