[Preview VO] Giant-Size Dark Phoenix Saga #1

La preview VO de Giant-Size Dark Phoenix Saga #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Steve Foxe, Collin Kelly et Jackson Lanzing et est dessiné par Rod Reis et Lucas Werneck. Il sort aujourd'hui pour 4.99$.

Pour rappel, Giant-Size Dark Phoenix Saga fait partie d'une série de cinq one-shots dans lesquels nous retrouvons le personnage de Kamala Khan qui intervient au sein des anciennes grandes saga Marvel. Par exemple, lors du premier one-shot Giant-Size X-Men #1, elle a participé aux sauvetages des anciens X-Men aux côtés des nouveaux X-Men (si cela vous intéresse, vous trouverez notre avis sur ce titre ici). Ceci étant dit, passons à la preview à proprement parler.

Le passé n'est pas gravé dans le marbre. Kamala Khan est enfermée dans une bataille à travers le temps contre une Légion instable et déchaînée - et elle est passée de la poêle à frire au feu du Phœnix. Alors que l'histoire que nous connaissons est détruite sous ses yeux, la nouvelle mutante doit s'associer à Jean Grey dans son heure la plus sombre... et maîtriser son dangereux nouveau pouvoir mutant ! X-Hivemind LANZING et KELLY s'associent au superstar ROD REIS pour une histoire cosmique et émotive qui bouleverse l'histoire. EN PLUS : Une histoire complémentaire de Revelations qui révèle le secret caché qui lie Scott Summer et Jean Grey ensemble, écrite par Steve Foxe ! LE DEUXIÈME DES CINQ GIANT-SIZE ONE-SHOTS !