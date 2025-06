Le nom de Scarlett Johansson (Black Widow) retiré des crédits de Thunderbolts*

Ces dernières années, tout n'a pas toujours été rose entre Scarlett Johansson et Disney / Marvel. Si le top départ en 2008 dans Iron Man laissait présager le meilleur (et pour ce qui est de son personnage, il n'y a pas vraiment à se plaindre), pour ce qui est de l'actrice, c'était un peu plus délicat notamment suite à la sortie du film Black Widow. Pour rappel, le tout s'était fini au tribunal lorsque l'actrice avait jugé injuste que le film sorte aussi rapidement sur les plateformes de streaming, lui faisant perdre d'argent lié aux résultats du film dans les salles obscures. Finalement, tout s'est à peu près bien terminé et Johansson devait même tenir le rôle de executive producer pour Thunderbolts*. Seulement voilà, le film se termine, les crédits défilent et là... pas de Scarlett Johansson. Pourquoi ? Est-ce que qu'il y aurait de nouveau des tensions entre l'actrice et le studio ? Non, tout va bien. L'actrice a d'ores et déjà répondu à travers un échange avec David Harbour pour Interview Magazine.

Voici l'échange :

Johansson : OK. Attends, alors c'est aujourd'hui que le film sort ? Harbour : Oui. C'est le jour d'ouverture du film dans lequel tu es clairement le septième Thunderbolt. Ton personnage est partout dans ce film. Tu as pu le voir ? Johansson : Non. Harbour : OK. Mais tu es productrice exécutive sur le film. Félicitations. Johansson : J'ai demandé à ce que je sois retiré des crédits parce que je n'étais pas impliquée.

L'échange s'est terminé par un "je suis fière de vous" de la part de l'actrice.