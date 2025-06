Retour de Joe Madureira du côté de Marvel

Le titre de la news parle de lui-même, l'artiste Joe Madureira fait son retour du côté de Marvel. Celui qui était notamment intervenu sur Age of Apocalypse reviendra justement cet univers avec sa suite, X-Men of Apocalypse. Et il commence avec X-Men of Apocalypse: Alpha #1.

Par contre, Madureira ne revient pas en tant que dessinateur régulier. Il revient juste le temps de faire une cover par numéro. La première du lot est, d'ailleurs, déjà disponible :

A noter que Joe Madureira s'est également exprimé sur le sujet. Il a notamment déclaré être extrêmement enthousiaste à l'idée de replonger dans ce coin de l'univers des X-Men.