[Preview VO] DC Pride 2025 #1

Annoncé le 12 mars (avec des infos complémentaires le 18 mars), DC Pride 2025 va bientôt débarquer. C'est donc sans surprise que la preview du numéro écrit par un sacré collectif d'auteurs a été dévoilée.

Lorsqu’une taverne centenaire, le centre de la vie Queer de Gotham City , annonce de manière inattendue sa fermeture imminente, les héros DC se réunissent. C’est une énorme perte pour la communauté, et des générations de clients reviennent pour rendre hommage à un espace qu’ils ont doté de toute une vie de souvenirs, de souhaits et de rêves dont le Green Lantern Alan Scott. Ce dernier retourne, pour une dernière fois, à l’endroit où il est tombé amoureux de son premier amour, Johnny Ladd, pour toucher le mur sur lequel ils ont gravé le symbole de leur amour, pour se souvenir des jours avant que tout ne se transforme en enfer pour eux... et pour lui dire au revoir. Mais ils n'étaient pas les seuls à inscrire leurs noms sur le mur au fil des ans, et soudain, des héros, des vilains et des civils queer venus de tout le DCU – The Question, Midnighter et Apollo, Harley Quinn, Green Lantern Jo Mullein, Bunker, Connor Hawke et Blue Snowman parmi eux – se retrouvent transportés dans une étrange dimension alternative qui semble fournir tout ce qu'ils pourraient désirer... mais à quel prix ?

Edité par DC Comics, l'anthologie DC Pride 2025 sortira le 4 juin pour 9.99$.