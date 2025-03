DC Comics dévoile les titres et les auteurs de son DC Pride 2025

Il y a peu, nous vous annonçions que DC Comics allait rempiler pour un cinquième DC Pride. Une news durant laquelle, nous découvrions, entre autre, que l'anthologie serait un peu différente puisqu'au lieu d'avoir des histoires courtes, nous aurions un arc narratif complet composé de récits entrelacés.

Aujourd'hui, c'est le détail des 96 pages qui a finalement été dévoilé. Voici ce qui nous attend :



Ayala, Houston et Cecil seront en charge de la Green Lantern Jo Mullein

Ellison S. Doyle, Trujillo et Kaplan seront en charge d'Ethan Rivera, un nouveau personnage

Maggs et Sevy seront en charge de Connor Hawke, le fils de Green Arrow

Trujillo et Aguillo seront en charge de Bunker

Houston et Sarin seront en charge de l'incontournable Harley Quinn

Ellison S. Doyle sera en charge de Blue Snowman (Doyle)

Ayala et Patridge seront en charge de Renee Montoya

Maggs et Charm seront en charge de Midnighter et Apollo

A noter que de nombreuses covers ont également été dévoilées pour l'occasion. Vous les trouverez ici.

De votre côté, êtes-vous intéressé par le DC Pride ?