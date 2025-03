DC Comics annonce DC Pride 2025

Pour la cinquième année consécutive, DC Comics va mettre en place une anthologie DC Price afin de mettre en avant les héros LGBT+. Quelques noms ont déjà été rattachés au projet notamment Tim Sheridan, Vita Ayala, Josh Trujillo, Skylar Patridge, A.L. Kaplan, Max Sarin.

Cette année, l'anthologie sera d'ailleurs un peu différente puisqu'au lieu d'avoir des histoires courtes, nous aurons un arc narratif complet composé de récits entrelacés.

A son sujet, Tim Sheridan a déclaré :

DC Pride 2025 est une célébration de la vie, de l’amour et du pouvoir de la communauté, même et surtout en période d’incertitude.

Quelques covers ont déjà été dévoilées :

Ainsi que le synopsis :

Lorsqu’une taverne centenaire, le centre de la vie Queer de Gotham City , annonce de manière inattendue sa fermeture imminente, les héros DC se réunissent. C’est une énorme perte pour la communauté, et des générations de clients reviennent pour rendre hommage à un espace qu’ils ont doté de toute une vie de souvenirs, de souhaits et de rêves dont le Green Lantern Alan Scott. Ce dernier retourne, pour une dernière fois, à l’endroit où il est tombé amoureux de son premier amour, Johnny Ladd, pour toucher le mur sur lequel ils ont gravé le symbole de leur amour, pour se souvenir des jours avant que tout ne se transforme en enfer pour eux... et pour lui dire au revoir.

Le titre est attendu pour le 4 juin.