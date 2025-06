The Sandman : la série Netflix se terminera par un épisode spécial autour de Death

La série The Sandman , qui s'achèvera avec sa deuxième saison (mais cela n'a rien à voir avec Neil Gaiman bien sûr), va se conclure d'une manière peu conventionnelle. En effet, il a été annoncé que le dernier épisode de la série serait un petit peu particulier puisqu'il s'agirait d'une sortie d'épisode bonus qui se concentrerait sur le personnage de Death. D'ailleurs, le titre ne laisse que peu de place au doute puisqu'il s'intitule Death: The high cost of living. Par contre, épisode bonus ou non, il fait bien parti des douze épisodes de la saison.

Mine de rien, on va vraiment finir par y croire à leur truc du "il n'y a pas assez de matière pour faire des épisodes autour du Sandman ".

Pour les intéressés, nous avions également traité l'affaire Gaiman en vidéo. Si cela vous intéresse, c'est par ici.