Netflix annule la série de Neil Gaiman The Sandman

La série The Sandman , adaptation du comics éponyme de Neil Gaiman, n'aura pas de saison 3. Mais alors que Netflix est le spécialiste des annulations sans explications, Allan Heinberg, co-créateur et scénariste de l'adaptation a pris la parole et a tenu à nous expliquer le pourquoi du comment.

Voici ce qu'il a déclaré :

La série The Sandman a toujours eu pour vocation de se concentrer exclusivement sur l'histoire de Dream, et en 2022, lorsque nous avons étudié les comics et ce qu'il restait à dire sur Dream, nous avons compris que nous n'avions assez de matière que pour une saison de plus.

En somme, de la matière pour faire deux saisons mais pas trois.

Bien sûr, il serait de bon ton de rappeler que The Sandman , c'est pas moins de 75 numéros. Et nous ne parlons ici que du titre principal. Dans le même ordre d'idée, s'il s'agissait véritablement de la raison de l'annulation de la série... pourquoi maintenant ? Non, tout porte à croire qu'il s'agit d'une de ces affaires pour lesquelles il y aura une version officielle et une version officieuse. La version officielle sera donc "on ne peut faire que 25 épisodes d'une série TV avec un comics de 2000-3000 pages". La version officieuse sera "oula, ça sent pas bon Neil Gaiman, on va peut-être s'en écarter".

Pour rappel, l'auteur britannique Neil Gaiman est dans la tourmente depuis quelques mois. En juillet 2024, on apprenait que deux femmes l'accusaient d'agression sexuelle. Fin août, le nombre de femmes qui se manifestaient concernant des faits similaires et pour comportements "déplacés" passaient de deux à six. De là, Disney avait décidé d'interrompre l'adaptation de son oeuvre L'étrange vie de Nobody Owens tandis que Prime Video avait, de son côté, annoncé une saison 3 composée d'un unique épisode pour l'adaptation de son oeuvre Good Omens.

Mais avec cette nouvelle vague d'accusations (et les détails dévoilés qui en découlent), les actions pour se distancer de l'auteur se sont accélérés avec, en tête, son éditeur Dark Horse Comics qui a décidé d'annuler ses publications en cours et de suspendre leur collaboration. Sachant cela, il est difficile de ne pas croire que Netflix n'a tout simplement pas choisi de suivre le même chemin.

Pour ce qui est de Gaiman, il a gardé le Silence dans un premier temps avant de réfuter les différentes agressions sexuelles.