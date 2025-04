Recap des crossovers Godzilla Vs Marvel de 2025

Les crossovers, ce n'est pas nouveau. Mais cette année, il est vrai qu'il y en a un de taille (sans mauvais jeu de mot) : Marvel et Godzilla. Annoncé fin de l'année dernière, le crossover s'est rapidement dessiné et ce, de manière assez atypique. L'idée n'est pas d'avoir une simple série mettant en scène les deux univers mais six numéros permettant de revisiter plusieurs périodes de l'univers Marvel.

Vous avez raté le coche ? Vous ne savez pas si ce crossover est fait pour vous ? Pas de panique, MDCU vous propose un guide afin de vous y retrouver et, pourquoi pas, afin de vous faire un premier avis sur ce qui vous attend.

Historique ou l'histoire d'amour entre Godzilla et les comics :

Comme vous vous en doutez sans doute, ce n'est pas la première fois que Godzilla apparaît en bande dessinée. Dès le premier film de 1954, presque tous les long-métrages Godzilla se retrouvent en manga du côté du japon.

Pour ce qui de son apparition du côté de Marvel, cela ne date pas d'hier non plus. Près de 50 ans plus tôt, Marvel publiait déjà une série Godzilla, King of the Monsters (de 1977 à 1979). Une série composée de 24 numéros écrite par Doug Moench et dessinée par Herb Trimpe et annoncée comme faisant partie intégrante de l'univers Marvel.

A partir de 1987, Dark Horse Comics récupère les droits de Godzilla. Il exploitera le Kaiju pendant pas moins de douze ans notamment à travers les séries The Return of Godzilla, Godzilla, King of the Monsters et The Return of Godzilla: Terror of Godzilla.

En 2010, c'est cette fois l'éditeur IDW qui récupère les droits. Il va proposer trois séries régulières, sept mini-séries et plusieurs one shots.

Plus tard, c'est Legendary Comics qui détient les droits sur la licence Godzilla (mais aussi celle de King Kong) et qui a proposé plusieurs titres dont Godzilla: Awakening qui a été un New York Times best seller avant de s'associer avec DC Comics pour proposer le crossover Justice league Vs Godzilla Vs Kong. Une association qui a, dernièrement, été reconduite pour une suite.

L'annonce :

La série de crossovers est annoncée à la mi-décembre. L'éditeur en chef de Marvel, C.B. Cebulski explique qu'à l'origine, ils avaient approché la Toho uniquement dans le but de proposer des réimpressions. Ce n'est qu'au fil de la conversation que l'idée de proposer de nouveaux crossovers est venue sur la table.

Au final, six ont shot sont annoncés, chacun prenant place dans une période différente de l'univers Marvel.

Les titres :

Godzilla Vs Fantastic Four #1

Ecrit par Ryan North et dessiné par John Romita Jr

Sortie le 26 mars

C’EST ICI QUE COMMENCE LA BATAILLE DU SIÈCLE ! Le début de six numéros sensationnels et bourrés d’action avec les héros MARVEL combattant LE ROI DES MONSTRES à travers de nombreuses époques différentes ! Comment l’histoire de GODZILLA va-t-elle se mélanger avec l’UNIVERS MARVEL ? Découvrez-le alors que l’histoire est déformée lorsque des icônes comme les QUATRE FANTASTIQUES, SPIDER-MAN, HULK, X-MEN et Thor affrontent l’un des plus grands monstres de tous les temps ! Ce numéro, témoin d’une menace jamais vue auparavant alors que le ROI GHIDORAH descend sur Terre avec le POUVOIR COSMIQUE comme le nouveau HÉRAUT de GALACTUS ! Les Quatre Fantastiques peuvent-ils l’empêcher de détruire New York ainsi que le reste de la planète ? C’est une spectaculaire destruction de ville lorsque GODZILLA, avec l’aide du SURFEUR D’ARGENT, unissent leurs forces pour empêcher le monde d’une annihilation certaine ! Un must pour les fans de MARVEL et GODZILLA ! ROUND 1 D’UNE SÉRIE DE SIX ONE-SHOTS !

Godzilla Vs Hulk #1

Ecrit par Gerry Duggan et dessiné par Giuseppe Camuncoli

Sortie le 16 avril

ROUND 2 : VS. L’INCROYABLE Hulk ! Le général ROSS n’a aucune tolérance pour les monstres sous quelque forme que ce soit. Avec sa force d’intervention anti-kaiju LES THUNDERBOLTS, il a abattu ou emprisonné les plus grands et les plus méchants monstres de la planète : Fin Fang Foom, Mothra, Kumonga, et même Hulk . Maintenant, il ne lui reste plus qu’à réaliser la grande chasse de toutes, celle de... GODZILLA. Mais les efforts des Thunderbolts pour mettre au pas leur dernier monstre pourraient bien aboutir à la bataille royale la plus destructrice qui ait jamais secoué la terre. Il est temps de découvrir qui est vraiment le plus fort ! DEUXIÈME ROUND D’UNE SÉRIE DE SIX ONE-SHOT !

Godzilla Vs Spider-Man #1

Ecrit par Joe Kelly et dessiné par Nick Bradshaw

Sortie le 30 avril

TROISIÈME 3 : VS. L’INCROYABLE Spider-Man ! Tout juste sorti du premier SECRET WARS, PETER PARKER ALIAS THE AMAZING Spider-Man revient sur Terre avec un nouveau costume (extraterrestre) sans se soucier du monde, à l’exception d’un triangle amoureux compliqué avec MJ et Black Cat... et une pression incroyable au Daily Bugle... loyer... factures... super-vilains... oh, et GODZILLA EST A NEW YORK CITY avec son souffle atomique visant carrément L'Araignée ! Ne manquez pas les deux personnages les plus populaires de l’histoire de la culture pop qui s’affrontent sans relâche dans cette baston de la taille d’un kaiju ! TROISIÈME ROUND D’UNE SÉRIE DE SIX ONE-SHOTS !

Godzilla Vs X-Men #1

Ecrit par Fabian Nicieza et dessiné par Emilio Laiso

Sortie le 14 mai

QUATRIÈME TOUR : VS. LES UNCANNY X-MEN ! Il y a un Ancien mutant que l’Institut Xavier n’a jamais contacté, jusqu’à maintenant ! Il est le plus grand et le meilleur dans ce qu’il fait, mais ce qu’il fait n’est pas très gentil... Lorsqu’une entreprise de robotique s’attire la colère d’un kaiju, les X-Men sont appelés pour protéger un monde qui les déteste et les craint de la contre-attaque de Godzilla ! Mais le roi des monstres est-il un héros hors-la-loi incompris ou un autre mutant maléfique perdu dans sa colère ? Et, de toute façon, même les pouvoirs combinés des X-Men peuvent-ils arrêter l’attaque totale du monstre géant avant que l’humanité n’envoie les Sentinelles pour DÉTRUIRE TOUS LES MUTANTS ?! QUATRIÈME ROUND D’UNE SÉRIE DE SIX ONE-SHOTS

Godzilla Vs Avengers #1

Ecrit par David Walker et dessiné par Georges Jeanty

Sortie le 18 juin

CINQUIÈME ROUND : VS. LES NEW AVENGERS ! Les New Avengers originaux reviennent pour affronter un ennemi inarrêtable - GODZILLA ! À la suite d’une bataille massive entre Godzilla, Fin Fang Foom, les Avengers et Jet Jaguar, le S.H.I.E.L.D. essaie de donner un sens à ce qui s’est passé - mais tout le monde raconte une histoire différente ! Que s’est-il vraiment passé lors de cet affrontement fatidique ? Découvrez-le lorsque les héros les plus puissants de la Terre affronteront les Kaiju les plus puissants de la Terre ! CINQUIÈME ROUND D’UNE SÉRIE DE SIX ONE-SHOTS !

Godzilla Vs Thor #1

Ecrit par Jason Aaron et dessiné par Aaron Kuder

Sortie le 26 mars

Le groupe mortel d’assassins connu sous le nom de LA MAIN a conféré à GODZILLA le pouvoir de LA BÊTE ! KRA-KOOM !! THOR doit défendre MIDGARD contre GODZILLA - mais à quel prix ?!

(ndlr : pas sûr qu'il s'agisse ici du synopsis. Il y a fort à parier que cela soit plus une mise en bouche de Marvel).

L'avenir :

Le 11 avril, Marvel Comics a annoncé sur son site internet la poursuite de leur accord avec la Toho avec une nouvelle mini-série : Godzilla destroys the Marvel Universe.

Aux commandes, nous retrouverons Gerry Duggan qui n'est pas inconnu des affrontements Marvel Vs grosse bébête puisqu'il s'est déjà occupé du scénario de Godzilla Vs Hulk #1. Il sera accompagné par Javier Garron (Miles Morales: Spider-Man) aux dessins.

Un Godzilla jusque-là endormi vient de se réveiller. Et c'est avec colère qu'il commence l'annihilation de tout ce qui l'entoure tandis que les héros les plus puissants de la Terre s’unissent pour tenter d’arrêter son déchaînement cataclysmique ! Mais lorsque leurs efforts combinés ne parviennent pas à ralentir le Porteur de Destruction, les héros de la Terre sont contraints de faire des efforts extraordinaires pour essayer de faire tomber Godzilla - y compris en unissant leurs forces avec les méchants les plus sournois de la Terre ! Mais cela suffira-t-il à arrêter Godzilla alors qu’il déchire l’univers Marvel jusqu’à la Dimension Noire et d’autres royaumes ? De plus, quel est le lien entre le Roi des Monstres et le mystérieux métal, le Vibranium, et qu’est-ce que cela signifie pour le Wakanda ? Face à une force inarrêtable de la nature, l’univers Marvel doit s’unir comme jamais auparavant dans cette lutte bouleversante pour la survie de la Terre.

La série tiendra en cinq numéros. Le top départ est prévu pour le 16 juillet 2025.