[Review VF] Justice League Vs. Godzilla Vs. King Kong

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Justice League Vs. Godzilla Vs. King Kong, écrit par Brian Buccellato et dessiné par Christian Duce et Tom Derenick. Il sortira le 19 août pour 25 euros. Il contient les titres US Justice League vs. Godzilla vs. Kong #1-7.

L'univers DC est sur le point d'être bouleversé lorsque la Légion du Destin ouvre un portail vers une autre dimension, libérant les monstres les plus féroces du multivers. Godzilla, le roi des monstres, a émergé des profondeurs de Metropolis , interrompant la demande de mariage de Superman à Lois Lane. King Kong affronte, quant à lui, les plus grands héros du monde sur son territoire, Skull Island. La Ligue de Justice pourra-t-elle renvoyer ces créatures dans leur propre dimension avant qu'il ne soit trop tard ?

Non, sans rire ? Comme dans Le Choc des Titans ?!

Il est toujours difficile de mettre en place un crossover. Et c'est d'autant plus vrai lorsque non pas deux univers se rencontrent... mais trois. Ici, il faut bien avouer que cela fonctionne plutôt bien. La raison en est assez simple : le scénariste ne fait pas l'erreur de fusionner les trois univers. Il s'agirait plutôt de l'univers DC qui "subirait" les deux autres univers (et plus particulièrement les deux monstres). Pour le reste, il n'y a que très peu d'éléments de leur histoire qui est récupéré par contre, le respect envers les deux créatures n'en est pas moins constant. Il y a une force, une aura qui les entoure. Il ne s'agit pas d'un monstre qui est face à Superman mais plutôt LE monstre. Cet aspect est souligné plus d'une fois ce qui reste, sans doute, le meilleur moyen de rendre hommage à ces deux monstres du cinéma.

Côté scénario, l'arrivée de ces deux titans est assez vite expédiée. Autant dire qu'il ne vaut donc mieux pas s'attarder sur ce point lors de votre lecture. Par contre, au-delà de ce point assez facile, le scénariste propose tout de même pas mal de rebondissements et parvient à développer une poignée de personnages de manière plus que convenable. On peut penser à Superman ou Guy Gardner qui ont leur petit moment et qui sont fidèles à eux-mêmes mais surtout à Lex Luthor qui a été parfaitement exploité. Sans surprise, le titre proposé également son lot d'action. De la baston, une mise en scène soignée, quelques twists bref, il y a tout ce que le lecteur de ce type d'oeuvre est en droit de s'attendre.

Enfin, on notera également la présence de mecha dans Justice League Vs Godzilla Vs King Kong. A titre tout à fait personnel, il s'agit de quelque chose que je n'apprécie pas d'ordinaire. Si ce n'est Goldorak, les gros robots qui se tapent dessus, ce n'est absolument pas mon délire. Et pourtant, ici, il s'agit de quelque chose que j'ai apprécié. C'était bien amené, cela avait un intérêt autre que de faire plaisir aux gamins, cela rentabilisait pas mal de personnages tout en continuant de développer l'égo de Luthor. Bref, pour le coup, il faut bien avouer que nous avons eu dans la deuxième moitié de l'oeuvre une petite succession d'excellentes idées liées au mecha.

Ton rôle est de préserver l'ordre naturel, et tu n'as pas demandé à te retrouver dans un monde de métahumains. Je suis navré... Et je t'aiderai à rentrer chez toi.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est très bonne. Que cela soit au niveau du dessin ou de la colorisation, il y a un soin tout particulier qui est apporté à chacune des planches à tel point que certaines d'entre elles valent vraiment le détour et méritent que l'on s'y attarde. Autre point fort, ce soin est apporté autant sur les personnages de l'écurie DC que sur les créatures. Les concernant, on remarquera notamment la volonté systématique de leur donner une dimension de "lourdeur" en plus de leur dimension horrifique. Enfin, on soulignera également la qualité des designs de tout ce qui touche au mecha.

En bonus, vous trouverez de (sublimes) variant covers ainsi qu'un article retraçant l'historique des créatures dans l'univers DC.