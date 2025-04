Daredevil : le showrunner explique pourquoi la série Netflix n'était pas liée au MCU

Si aujourd'hui, on considère que la série Daredevil fait partie du MCU, ce n'était absolument pas le cas en 2015 lors du lancement de la série sur Netflix. Une volontée de la plateforme de streaming ? Pas vraiment. Cela serait même plutôt l'inverse.

Aujourd'hui, Steven DeKnight, le showrunner de la saison 1 de la série est revenu sur le sujet. Voici ce qu'il a déclaré :

Le MCU et Marvel Television n'étaient pas vraiment simpatico à l'époque. Nous avions un accès très, très limité à leurs jouets et nous devions rester de notre côté, à peu de choses près. Ce qui n'est pas une plainte de ma part. Je crois que cela nous a forcé à nous concentrer sur les personnages et non sur les caméos et les gimmicks un peu tape à l'oeil.