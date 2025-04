Marvel annonce un one shot Doomed 2099 pour juillet 2025

Il y a une dizaine de jours, Marvel a annoncé pas moins de neuf titres liés à One World Under Doom pour le mois de juillet. Mais visiblement, cela ne faisait pas encore assez de Doom. C'est pourquoi, l'éditeur a annoncé un autre titre avec le super-vilain : Doomed 2099 #1. Le numéro sera écrit par Frank Tieri et sera dessiné par Delio Diaz. Côté cover, Derrick Chew sera en charge de la cover régulière tandis que Ken Lashley, Ario Anindito, Claudio Castellini et Dan Panosian s'occuperont des variant covers (en plus d'une variant cover réalisée par Netease games).

L’avenir est condamné !

Le monde est le monde de Doom... Mais cela inclut-il le monde qui n’est pas encore ? Une coalition du futur - comprenant OLD MAN Logan , RACHEL SUMMERS PHOENIX, BISHOP, COSMIC Ghost Rider , THE MAESTRO et DEATHLOK disent le contraire. Mais l’arrivée de Doom 2099 va-t-elle changer les chances du nouveau Sorcier Suprême ? Est-il là pour soutenir son passé... Ou le détruire pour toujours ?

Fait intéressant, malgré le fait que le titre semble indiqué qu'il soit lié à One World Under Doom, il n'y a eu aucune confirmation officielle à ce sujet à ce jour (ceci expliquant sans doute pourquoi il s'agit d'un one shot et non d'une série limitée comme tant d'autres titres).

Le titre sortira le 23 juillet pour 4.99$.