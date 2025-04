Thunderbolts : extraits de Taskmaster Vs Ghost et une fausse pub avec le Red Guardian

La campagne promo continue pour Thunderbolts* avec de nouvelles vidéos qui ont été dévoilées par Marvel. La première est un extrait vidéo mettant en scène un combat entre Taskmaster, U.S. Agent, Yelena et Ghost. La voici :

A côté de cela, quelques jours plus tôt, c'est une fausse publicité qui a été mise en ligne. L'idée est d'y avoir un Red Guardian toujours incarné par Kane Schreier mais non plus en mec qui sauve des gens mais en mec qui loue des voitures. Pour les intéressés, c'est par ici.

Enfin, nous vous rappelons que les premiers retours du film sont également tombés. Vous les trouverez ici. Enfin, vous pouvez également retrouver notre analys de la bande annonce ci-dessous :