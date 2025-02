Résumé des annonces Urban Comics pour mai 2025

Urban Comics a fini ses annonces pour mai, juin & juillet 2025. MDCU a fait un récapitulatif des annonces faites pour chaque mois qu'on n'a pas abordées sur le site, et on commence par le mois de mai. Un mois consacré à l’arrivée des premiers titres de l'univers Absolute, de la suite de Saga et des sorties sur l'univers de Batman, dont le début de la collection DC Paperback.

2 mai :

- Batman Dark City tome 6 (Dernier tome) par Chip Zdarsky, Jorge Jiménez, Carmine Di Giandomenico, Jorge Fornés & Tony S. Daniel pour 18 €. Contenu VO : Batman #153-157.

SYNOPSIS : Après une longue et éprouvante absence, Bruce Wayne est de retour à Gotham pour traquer les criminels sous les traits de Batman et continuer d’investir financièrement dans la ville pour la rendre meilleure. C’était sans compter sur le Sphinx qui prétend s’être repenti et souhaite devenir le principal bienfaiteur de la ville... S’agit-il d’un nouveau départ pour l'un des plus grands criminels de Gotham ou bien d'une énigme plus importante que seul Batman peut résoudre ?

- Batman Dark Patterns tome 1 : L’Affaire des Écharpés par Dan Watters & Hayden Sherman pour 16 €. Contenu VO : Batman: Dark Patterns #1-3.

SYNOPSIS : Affaire #1 : Une série de meurtres effroyables a provoqué une onde de choc à Gotham. La piste mène tout droit vers un sinistre tueur en série, au corps percé d’innombrables clous et baptisé l’écorché. Mais s'agit-il des agissements d’un seul désaxé, ou y a-t-il quelque chose d’encore plus sinistre en jeu ?

23 mai :

-Saga tome 12 par Brian K. Vaughan & Fiona Staples pour 18 €. Contenu VO : Saga #68-72.

SYNOPSIS : Hazel a désormais douze ans et vit avec sa mère, son frère Écuyer et bien d'autres, au sein d'un cirque itinérant. Chacun tente à sa façon de surmonter les traumatismes du passé, mais la disparition de Marko reste encore et toujours une douleur bien difficile à apaiser. Un tourment partagé par Le Testament et Gwendolyn, que la perte de Sophie plonge dans un désespoir sans précédent. Chacun devra trouver la force de s'ouvrir à l'autre et de faire de nouveau confiance. Malheureusement, ces périodes de fragilité profitent bien souvent aux gens les bien moins intentionnés.

- The One Hand & The Six Fingers tome 5 (Dernier tome) par Ram V, Dan Watters, Laurence CAMPBELL & Sumit KUMAR pour 7,9 €. Contenu VO : The One Hand #5 + The Six Fingers #5.

SYNOPSIS : L'inspecteur Ari Nassar est sur le point d'attraper le « Tueur à une main » et d'obtenir enfin les réponses qu'il cherchait. Mais est-il prêt à affronter les révélations bouleversantes sur les meurtres, son monde et les ténèbres dissimulées derrière la vérité ? Du sang sur les mains et imprégné des secrets de Neo Novena, Johannes quant à lui, n'a plus qu'une seule issue pour se tirer d'affaires.

30 mai :

- Absolute Batman tome 1.

- Absolute Superman tome 1.

- Absolute Wonder Woman tome 1.

- Batman No Man’s Land partie 1 par Collectif pour 40 €. Contenu VO : No Man's Land #1, Shadow of the Bat #83-85, Batman #563-565, Detective Comics #730-732, Azrael #52, Legends of the Dark Knight #116-117, Batman Chronicles #16.

SYNOPSIS : Ravagée par un tremblement de terre, Gotham City est également abandonnée par les autorités gouvernementales qui l'isolent du reste des États Unis. Des mois plus tard, Batman revient à Gotham, décidé à reprendre la ville en mains. Mais celle-ci est découpée en fiefs régis par ses pires ennemis...

- Wonder Woman: Hors-la-loi tome 3 par Tom King, Daniel SAMPERE & Bruno REDONDO pour 22 €. Contenu VO : Wonder Woman #14-19.