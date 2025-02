Urban Comics annonce la collection DC Paperback

2025 est une grosse année pour Urban, dans la continuité de ce qu'a connu DC l'année dernière. L'éditeur français va lancer pas moins de trois nouvelles collections. La collection DC Absolute n'a rien d'étonnant, et l'éditeur a fait le choix de la différencier nettement de l'univers classique qui sera désormais publié dans une collection appelée DC Prime. En revanche, plus originale, la collection DC Paperback arrive en mai.

Dans la dernière Urban News, François Hercouët, le directeur éditorial d'Urban, explique que l'augmentation du coût du papier empêche l'éditeur de continuer à réimprimer son fond de catalogue. La solution trouvée n'est pas d'augmenter les prix, mais plutôt de rééditer les albums cartonnés en albums souples. Hercouët va même plus loin, et annonce des albums souples à forte pagination, comme les Compendium aux USA. L'autre inspiration est la nouvelle collection de DC, DC Finest, surtout pour la tranche qui annonce bien le contenu, mais aussi la période de publication.

Cette nouvelle collection a un nom simple : DC Paperback. La première série à subir ce traitement sera Batman No Man's Land qui sera réédité en 3 gros volumes souples. Le premier tome arrive le 30 mai. Le 6 juin débutera le run de Geoff Johns sur Superman , avec un album Superman Secret Origins (réédition de Geoff Johns présente Superman tome 6) et un Superman The Last Son (réédition de Geoff Johns présente Superman tome 1). Et enfin, le 11 juillet, Green Lantern Rebirth sera réédité dans ce format, et correspond au tome 1 de Geoff Johns présente Green Lantern .

Urban va plus loin en proposant aussi de l'inédit dans ce format. Final Night arrivera le 11 juillet. Il s'agit d'un récit Green Lantern important écrit par Karl Kesel et dessiné par Stuart Immonen.

Concernant les prix, cela dépendra bien sûr du nombre de pages. Pour Batman No Man's Land, les volumes feront entre 696 et 704 pages, et les prix iront de 42 à 45€, soit moins cher que l'édition précédente. L'idée est de retrouver des prix raisonnables, par exemple 160 pages pour 16€.

Voilà le planning donné :

MAI 2025

1999 - BATMAN NO MAN’S LAND Partie 1 sur 3, par Greg RUCKA, Alex MALEEV & collectif - 696 pages - 42€

Contenu : No Man's Land #1, Shadow of the Bat #83, Batman #563, Detective Comics #730, Azrael #52, Legends of the Dark Knight #116, Shadow of the Bat #84, Batman #564, Detective Comics #731, Legends of the Dark Knight #117, Shadow of the Bat #85, Batman #565, Detective Comics #732, Batman Chronicles #16, Legends of the Dark Knight #118-119, Batman Chronicles #16, Shadow of the Bat #86-87, Azrael #53-55, Batman #566-567, Detective Comics #733-734, JLA #32, Young Justice No Man's Land #1

JUIN 2025

2006 - SUPERMAN THE LAST SON Récit complet par Geoff JOHNS & Adam KUBERT - 192 pages - 18€

Contenu : Action Comics #844-846, 851 & Annual #10-11, soit l’équivalent du GEOFF JOHNS PRÉSENTE Superman tome 1 publié en 2013

2009 - SUPERMAN SECRET ORIGINS Récit complet par Geoff JOHNS & Gary FRANK - 232 pages - 20€

Contenu : Superman Secret Origins #1-6, soit l’équivalent du GEOFF JOHNS PRÉSENTE Superman tome 6 publié en 2015

JUILLET 2025

2004 - GREEN LANTERN REBIRTH Récit complet par Geoff JOHNS, Doug MAHNKE & collectif - 512 pages - 32€

Contenu : Green Lantern Rebirth #1-6, Green Lantern #1-13, Green Lantern Secret Files Origins 2005, soit l’équivalent de la première intégrale GEOFF JOHNS PRÉSENTE Green Lantern publiée en 2016

1997 - THE FINAL NIGHT Récit complet par Karl KESEL, Stuart IMMONEN & collectif - 200 pages - 18€

Contenu : The Final Night #1-4 + Parallax: Emerald Night #1 + Green Lantern #81 + DC Universe Legacies #9