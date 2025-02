Urban Comics annonce DC Absolute pour mai 2025

Le gros événement chez DC de l’année dernière, à savoir l'arrivée de l’univers Absolute, a enfin une date de sortie chez nous.

Après une avant-première en mars, c’est en mai que vous pourrez retrouver les tomes un des séries Absolute Batman , Absolute Superman et Absolute Wonder Woman .

Chacun de ces premiers tomes sera accompagné d’une couverture exclusive pour Pulp’s Comics. Absolute Batman Tome 1, en plus de la couverture Pulp’s bénéficiera d’une édition Noir et Blanc à 29 €

- Absolute Batman sera écrit par un habitué du personnage, Scott Snyder (Batman, Batman Métal). Pour les dessins de ce premier tome, on retrouve Nick Dragotta (East of West) et Gabriel Hernández Walta (Vision, Phantom Road). Le premier tome coûtera 20 € et contiendra Absolute Batman #1-6. La couverture Pulp’s sera une couverture variante de Javier Fernández.

SYNOPSIS : Bruce Wayne ne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City , il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans manoir ni majordome pour s'occuper de lui, Bruce est devenu un Batman d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société. Et alors que le gang de Black Mask sème la terreur dans la ville, il n’hésitera pas à déchainer un torrent de violence contre ses adversaires pour que le message soit clair : il y a un nouveau Batman en ville.

- Absolute Superman sera écrit par Jason Aaron (Thor, Scalped). C’est Rafa Sandoval (Flash Rebirth, Green Lantern Rebirth) qui s’occupera de la partie graphique. Le premier tome coûtera 18 € et contiendra Absolute Superman #1-6. La couverture Pulp’s sera une couverture variante de Rafa Sandoval.

SYNOPSIS : Que serait devenu Superman s’il avait été élevé sur Krypton ? S’il avait dû fuir sa famille pour échapper au destin tragique de sa civilisation ? S’il n’avait pas reçu le code moral de la famille humaine des Kent ? C’est ce que propose de découvrir ce récit mettant en scène l’histoire épique et tragique du Dernier Fils de Krypton dans un univers plus sombre et réaliste !

- Absolute Wonder Woman sera écrite par Kelly Thompson (Captain Marvel, Dawn of Green Arrow & Black Canary). C’est Hayden Sherman (The Few) qui s’occupera des dessins. Le premier tome coûtera 18 € et contiendra Absolute Wonder Woman #1-5. La couverture Pulp’s sera une couverture variante de Jim Lee.

SYNOPSIS : Depuis des millénaires, les Amazones ont protégé l’humanité dans l’ombre au fil de son développement, empêchant les incursions de monstres venus d’ailleurs. Mais quand les dieux leur tournent le dos, la Princesse des Amazones, Diana, est exilée aux Enfers et le nom même des Amazones est rayé de l’histoire… Sans île du Paradis, sans la sororité qui l’a forgée en tant qu’héroïne, et sans même son rôle d’émissaire de paix... Diana reste Wonder Woman !

Les premiers tomes des trois séries sur la trinité DC sortiront le même jour en France, le 30 mai 2025.