L'univers Absolute DC en avant-première en France pour mars 2025

Le collectif Comic Shops Assemble qui s’est lancé cette année vient de frapper fort avec l’annonce d'une collaboration avec Urban Comics pour proposer en avant-première l’univers Absolute DC en France.

À l’occasion du futur début de cet univers en France, l’éditeur s’associe avec le collectif pour proposer un numéro DC Absolute Collector qui contient le premier numéro des trois premières séries Absolute DC : Absolute Batman , Absolute Wonder Woman et Absolute Superman . Le tous dans une édition noir et blanc de 128 pages pour 9,9 €. Le tirage à 1780 exemplaires sera unique et limité, et seulement disponible dans les librairies membres du Comic Shops Assemble.

Ce numéro Collector sera disponible le 7 mars 2025 et il est pré-commandable depuis hier dans les comics-shops suivants :

En attendant, une couverture provisoire et un petit teaser sont sortis pour accompagner l’annonce.