[VF] Sélection MDCU de février 2025

Sortie le 12 Février 2025 chez Panini Comics

Lorsque l’on entend le nom de Captain America, c’est presque invariablement Steve Rogers qui nous vient à l’esprit. Pourtant, au cours des 85 années de vie éditoriale de la Légende Vivante, le costume à la bannière étoilée ainsi que le bouclier sont passés entre de nombreuses mains.

(Contient les épisodes US Captain America: Sentinel of Liberty (1998) 6-7, Captain America (1968) 55, 181, 333, Truth : Red, White & Black (2003) 4, Fallen Son: The Death of Captain Amrica – Captain America (2007) 3, Captain America (2004) 34, 615.1, Captain America: Sam Wilson (2015) 7, Captain America (2012) 25, Generations: Sam Wilson Captain America & Steve Rogers Captain America (2017) 1, United States of Captain America (2021) 1-4 (II), précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : CAPTAIN AMERICA PAR WAID/KUBERT, CAPTAIN AMERICA : L'INTEGRALE 1972 et 1975, LES DECENNIES MARVEL 5, MARVEL DELUXE : CIVIL WAR, MARVEL NOW! : AVENGERS L'AFFRONTEMENT 2, MARVEL DELUXE : CAPTAIN AMERICA (NOW!) 2, MARVEL DELUXE : GENERATIONS, 100% MARVEL : UNITED STATES OF CAPTAIN AMERICA et inédit)

Prix : 27€