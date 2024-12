[VF] Sorties Comics de décembre 2024

Panini Comics



L’heure du dernier duel entre Wolverine et Dents de Sabre a sonné, tandis qu’Orchis et les X-Men s’affrontent dans un combat décisif. Enigma, qui a atteint le statut d’Hégémonie, menace à présent de détruire la Terre entière… Mais comment lutter contre ce qui existe hors du temps ?

(Contient les épisodes US X-Men (2021) 35, Rise of the Power of X (2024) 5, Wolverine (2020) 50 et Fall of the House of X (2024) 5, inédits)

Prix : 16€