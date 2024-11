[Review VF] Spawn - Scorched L'escouade Infernale tome 4

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 4 de Spawn - Scorched L'escouade Infernale, écrit par Todd Mcfarlane, Sean Lewis et John Layman et dessiné par Stephen Segovia et Paulo Siqueira. Il est sorti le 30 octobre pour 18,50 euros. Il contient les titres US The Scorched #19 à 26. Ont déjà été critiqués sur MDCU les tome 1, tome 2 et tome 3 de la série.

Fin d'une époque et d'une épopée pour l'Escouade Infernale. Sean Lewis - scénariste aux côtés de Todd McFarlane depuis le début de la série - cède sa place à John « Tony Chu, Détective cannibale » Layman.

Jessica Priest - alias Miss Spawn - rebâtit totalement l'équipe qu'elle dirige. De nouveaux membres se joignent à son Escouade Infernale, notamment Monolith, dont la brutalité ne fait pas l'unanimité. Ils vont cependant devoir s'entendre très rapidement s'ils veulent faire face aux Cavaliers dont l'objectif reste Armageddon : la fin de toute chose sur Terre !

Ce tome de la série Scorched est particulier puisqu’il accueille un nouveau scénariste. Il s’agit de John Layman, le co-créateur de Tony Chu. C’est une très bonne nouvelle, car le début de l’album est un peu laborieux. Les ennemis de l’intrigue en cours sont les manges-mondes, et l’escouade en affronte un. L’idée est intéressante de proposer une menace cosmique pour les Spawn. Et alors que j’imaginais la menace durer quelque temps (voir ma critique du tome 3), finalement tout est expédié assez rapidement avec l’intervention de Gaya. Malheureusement, pas forcément de la bonne façon puisqu’on retrouve les pires défauts de Spawn, notamment les textes extradiégétiques en surabondance et une construction confuse.

Sean Lewis semblait en difficulté sur la série, et Layman débarque donc pour conclure son histoire. Dès lors, le texte est plus discret, et la narration se fait plus par le dessin et les bulles de dialogue. La lecture en devient bien plus agréable. Pourtant cette conclusion reste peu claire, et je n’ai pas bien compris comment le problème s’était résolu, mais soit, passons à autre chose. La suite de l’album repart donc sur des bases à mon avis plus solides pour la suite.

Ce nouveau départ permet à Layman de mieux poser son récit. Il travaille un peu plus ses personnages, notamment en liant la prochaine menace au passé de deux d’entre eux. D’ailleurs, ces nouveaux ennemis sont peut-être moins ambitieux, mais plus clairs dans leurs intentions et mieux écrits. La narration est bien meilleure, avec quelques flashbacks. Le scénariste définit aussi mieux l’équipe en rappelant les membres permanents et ceux qui peuvent intervenir. Bref, la série commençait clairement à s’essouffler et avait bien besoin de ce coup de boost.

Après une première partie un peu difficile, ce tome 4 de Scorched offre donc une deuxième partie mieux construite et plus intéressante à lire, tout en semblant se détacher un peu des autres séries. La conclusion de l’album nous ramène en revanche un peu en arrière, puisqu’on nous annonce que la suite arrivera dans le tome 5 de King Spawn et les tomes 15 et 16 de Spawn Renaissance. Du coup, ce début d’intrigue qui semblait a priori focus sur deux persos de Scorched, et donc spécifique à cette série, va finalement déboucher sur d’autres séries. Ou alors, il s’agit des conséquences de la première partie, ce que j’espère.