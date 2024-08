The Walking Dead: Daryl Dixon, AMC confirme une saison 3

Daryl Dixon échoue sur une plage française. À la suite d'une blessure et d'une mauvaise rencontre il perd connaissance et se réveille dans une abbaye. Il fait la connaissance de Laurent, un jeune orphelin qui est considéré comme un messie par les sœurs de l'abbaye car celui-ci aurait prédit la venue de Daryl. À la suite de l'attaque de l'abbaye et de la mort de plusieurs nonnes, Daryl accepte à contre-cœur de protéger et d'escorter Laurent jusqu'à Paris afin de lui trouver un lieu sûr. Isabelle, la nonne qui l'accompagne dans son voyage, lui promet de l'accompagner ensuite jusqu'au Havre afin de trouver un bateau qui le ramènera aux États-Unis.