[Review VF] Tortues Ninja : Saturday Morning Adventures Teenage Mutant Ninja Turtles – Les Nouvelles Aventures

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Tortues Ninja : Saturday Morning Adventures Teenage Mutant Ninja Turtles – Les Nouvelles Aventures, écrit par Erik Burnham et dessiné par Tim Lattie. Il est sorti le 22 mars pour 15.95 euros. Il contient les titres US Saturday Morning Adventures Teenage Mutant Ninja Turtles V1.

Vous les avez redécouvert dans le jeu vidéo Shredder’s Revenge… à présent, les personnages du dessin animé classique de 1987 reviennent en comics avec de NOUVELLES histoires inédites !



Dans la première des 4 histoires contenues dans cet album, les tortues ninja se retrouvent piégées dans un simulateur d’entraînement, luttant pour se libérer des griffes numériques de certains de leurs plus redoutables ennemis ! Et ce n’est que le début…

Je hais ce jeu... à un point...

Autant le dire tout de suite : le logo et la cover ne mentent pas. Vous êtes bien en face d'une adaptation du dessin animé des années 80. L'ambiance a bien été cernée par le scénariste et bien retranscrite. C'est fun, décomplexé à souhait et plein d'action. On pourrait presque entendre la musique de l'époque lors des scènes de combat. Pour le reste, les personnages sont plutôt bien respectés et les dialogues sont plutôt bons, tout en étant typiques du dessin animé. Entendez par là que ce comics est une lecture tout public voire plus enfantine qu'adulte. Ceci se ressent notamment au niveau des blagues qui sont, elles aussi, inspirées du dessin animé. On ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse d'un point positif lorsque l'on est adulte mais elles ont le mérite, au moins, de renforcer la fidélité de l'adaptation.

Tout cela pour dire que ce livre est clairement synonyme de nostalgie. Et il s'agit également de l'intérêt du livre. Entendez par là que si ce que vous voulez, c'est de la Tortue sérieuse version Hi Comics, il vaut mieux rester sur Hi Comics.

- Cela veut dire quoi fraterniser, Bebop ? - Je crois que ça veut dire danser, Rocksteady.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est totalement calquée sur l'animé de 87. Dessins, colorisation, design des personnages, absolument tout est fait pour rappeler le dessin animé mais tout en conservant le côté "comics". A ce titre, on saluera le scénario le premier numéro qui permet de mettre en avant une quantité assez incroyable de méchants et donc, de rappeler tout autant de souvenirs. Pour le reste, le découpage est efficace et les mouvements des tortues ont clairement une impression dynamisme pour renforcer le côté "action" des combats. Les covers (et notamment la cover principale) sont de qualité.

En bonus, vous trouverez une galerie comportant les variant covers.