[Review VF] Godzilla : Rage Across Time

Le tome Godzilla: Rage Across Time, publié par IDW et édité en France par Vestron est un tome auto-contenu qui permet de découvrir Godzilla et tout son univers à travers différentes époques. Ainsi, chacun des 5 numéros se passe dans une temporalité différente et avec un style graphique qui lui est propre.

La première histoire s’inscrit dans le Japon féodal et voit les Mongols accompagnés de deux créatures, Gigan et Megalon, vouloir ravager le Japon. Deux guerriers japonais vont être recrutés pour aller chercher l’aide et vont trouver le moyen de contrôler Yamato No Orochi, qui n’est autre que King Gidorah. Mais on va enfin voir Godzilla entrer en action et battre les autres monstres sans trop de souci. L’histoire avance très vite et pourtant on n’a pas l’impression que tout est balancé pour aller rapidement à la conclusion. Graphiquement, le style est assez original puisqu’on a l’impression de voir des toiles japonaises avec des codes qui sont repris. Cette première histoire est écrite par Jeremy Robinson et dessinée par Matt Frank.

Le deuxième récit se déroule pendant la Grèce antique sur le mont Olympe. Il est écrit par Chris Mowry et Kahlil Schweitzer et dessiné par Tadd Galusha. Cette fois-ci, Godzilla affronte ni plus ni moins que les dieux Olympiens, principalement Zeus et Poséidon. Cette histoire se trouve être bien moins intéressante que la première et permet juste à Zeus de se remettre en question avant de vivre une vie de mortel.

Le troisième numéro est écrit par Ryan Ferrier et dessiné par Hugo Petrus et se passe dans l’Angleterre du Moyen-âge. Cette fois-ci, pas de Godzilla dans le numéro. Alors que le roi en place nous parle d’un dragon qui répand la peste, il s’agit en fait de Megaguirus. On suit un groupe de croisés qui partent pour le détruire. On va croiser la route d’un autre monstre qui les aidera. L’histoire est bien menée dans ce numéro et on s’attache aux quelques personnages qui nous sont présentés.

Pour l’avant-dernière histoire, on retourne dans l’antiquité mais cette fois l’Antiquité romaine où l’on suit le périple d’Hannibal dans les Alpes où il va croiser la route de Godzilla et contrairement aux récits précédents, il va l’affronter avec son armée avant d’arriver en Italie. On voit l’intelligence du personnage. C’est assez intéressant à suivre mais cette histoire va très très vite car c’est quasiment qu’une scène d’affrontement et c’est dommage. Elle est écrite par Ulises Farinas et Erik Freitas et dessinée par Pablo Tunica.

Le dernier récit, présenté comme le commencement, est écrit par Jay Fotos et Jeff Zornow qui assure aussi la partie graphique. Il se situe durant la préhistoire. C’est malheureusement le plus décevant des cinq récits, d’une part parce qu’il se lit très vite, vu qu’on a des dinosaures pour une grande partie du numéro et d’autre part parce que la mise en scène est très brouillonne et du coup difficile à comprendre. On se retrouve avec des dinosaures qui font pâle figure face à tout un tas de monstres et au milieu de tout ça se ramène les extraterrestres de l’univers de Godzilla, les Xiliens, qui seraient à l’origine de la disparitions des dinosaures et qui ramènent un couple d’Hommes préhistoriques après un apprentissage de la construction, chasse et de comment survivre.

Durant des 5 récits, on aperçoit Benjamin Thompson, archéologue et son assistance Nikki Kasumi qui voyagent dans les différents lieux présentés dans les récits. Même s’ils servent à lier les histoires entre elles, ils restent tellement anecdotiques qu’ils auraient pu ne pas être là et la mini-série aurait tout aussi bien fonctionnée.