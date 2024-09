Vestron : un nouveau label en approche

En début de semaine, Vestron à annoncé la publication d'une nouvelle game d'album grand format cartonné sous un nouveau label prénommé Vesta.

Le premier album à rejoindre cette nouvelle gamme sera les Tortues Ninja" Hello Halloween" disponible dès le 11 Octobre 2024. Cette histoire se passera dans l'univers des Tortues de la série animée.

Synopsis :Dans le passé, les tortues sont entrées par inadvertance dans la dimension des rêves en utilisant un casque conçu pour explorer leur imagination : le dream-o-rama.

Ce faisant, elles ont libéré Eddie-fait-peur, alias Creepy Eddie, un être maléfique qui s’introduit dans les rêves de ses victimes pour les hanter.

Les Tortues l’ont finalement vaincu dans une explosion de dynamite et eddie n’est plus réapparu depuis.

Mais ce soir, c’est Halloween… et tout peut arriver !

Vous pouvez voir ci-dessous deux extraits de l'album à venir tirés du site de Vestron: