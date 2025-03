Archie Horror arrive en VF chez Vestron

L'éditeur français Vestron (ex-Wetta) s'est enrichi d'une nouvelle licence, avec l'arrivée d'Archie comics dans son catalogue. La précédente tentative de traduction avait eu lieu chez Glénat, en parallèle de la diffusion de l'adaptation TV Riverdale. Il y a cependant un twist : Vestron va publier en priorité les Archie Horror, pour rester dans un de ses genres de prédilection, l'horreur.

La publication débutera en juin, avec deux albums. Chaque album aura un thème, et sera une anthologie d'histoires courtes sur ce thème. Vestron a donné les titres des albums de juin : "Vacances Mortelles" et "Chez POP, le petit Diner des horreurs". L'avantage de ce choix, c'est que ce sont des récits complets, et totalement indépendants les uns des autres, donc sans prérequis de lecture.

Suite à la perte des licences Transformers et GI Joe, Vestron enrichit donc son catalogue, après avoir aussi récupéré la licence Sonic. A voir si la stratégie sera payante !