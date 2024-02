[VF] Sélection MDCU de février 2024

Sortie le 23 Février 2024 chez Urban Comics

Billy Batson ne comprend pas ce qui lui arrive. Au cours d'un sauvetage, il se met à insulter la population en direct à la télévision. Plus tard, alors qu'il tente d'arrêter le Psycho-Pirate qui s'apprêtait à voler la Joconde, il manque de l'assassiner de peu, comme s'il avait des absences et que pendant celles-ci, il ne contrôlait plus ses faits et gestes. Peut-être que les dieux grecs qui lui confèrent les pouvoirs de Shazam!, visiblement courroucés par l'attitude Billy et la sensation qu'il gâche le potentiel de ses pouvoirs, ont décidé de le punir pour sa conduite inconséquente ?

Contenu vo : DAWN OF DC: SHAZAM! #1-2 + THE NEW CHAMPION OF SHAZAM! #1-4 + WE ONCE WERE GODS #1 + KNIGHT TERRORS: SHAZAM! #1-2

Prix : 30€