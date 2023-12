[Sorties Comics] Mercredi 06 Décembre

Panini Comics



Roy Thomas, John Buscema, Mike Docherty…



Perdus dans le temps, Conan et Red Sonja affrontent l’un des plus redoutables sorciers ayant jamais existé : Xaltotun. Ils se rendent ensuite dans la cité maléfique de Python, capitale d’Acheron. Puis, Sonja rejoint Conan et sa bande de brigands Kozaki…

(Contient les épisodes US Savage Sword of Conan 229-235, précédemment publiés dans CONAN 4-7 et inédits)

Prix : 30€