Bliss Éditions publiera les comics Bad Idea en France

Souvenez-vous, il y a 3 ans, d’anciens employés de l’éditeur Valiant avaient créé une nouvelle maison d’édition : Bad Idea. Leur particularité a été de proposer des comics en priorité pour une sélection de comic-shops sans proposer de version numérique, de couvertures variantes et de versions reliées.

En conséquence, il est difficile d’y avoir accès, notamment dans des pays autres que les Etats-Unis. Toutefois, cela va changer puisque Bad Idea s’ouvre à l’international avec la traduction de certains titres en espagnol, en lituanien et bien sûr, en français.

C’est donc l’éditeur Bliss Éditions (que vous connaissez déjà comme l’éditeur VF des titres Valiant) qui sera chargé de la traduction et diffusion des titres Bad Idea en France. L’éditeur débutera par la publication d’Odinn's Eye en janvier 2024, un titre de Joshua Dysart (Harbinger) et Tomás Giorello (Conan The Cimmerian) qui s’accompagne d’un premier visuel.

Cette publication sera suivie par Pyrate Queen de Peter Milligan (X-statix) et Adam Pollina (Fallen World), et d’autres comics par Matt Kindt, Christos Gage, Robert Venditti, Juan José Ryp, Lewis Larosa, David Lapham, etc.. Beaucoup d’entre eux étant d’anciens artistes et écrivains réguliers de l’univers Valiant.