Nouvel éditeur américain : Bad Idea

Un nouvel éditeur va émerger aux Etats-Unis, sous l'impulsion de cadres et artistes issus de Valiant. Il se nommera Bad Idea et va se spécialiser dans le comics haut de gamme, avec une diffusion dans un nombre très restreint de comic-shops (vingt seulement). L'idée est de proposer un à deux fascicules par mois, au prix standard de 3,99 $, dans un format prestige et surtout sans couverture alternative, collection ou version numérique.

La première série, prévue pour mai 2020, ne nommera Eniac, et sera scénarisé par Matt Kindt avec des dessins de Doug Braithwaite. Pas plus de précision sur l'histoire, mais ce sont des noms qui inspirent confiance. Une autre série se nommera Megalith, avec toujours Kindt au scénario et des dessins de Lewis LaRosa.

Même si aucun autre titre n'a encore été annoncé, les artistes impliqués sont Jeff Lemire (Black Hammer, Gideon Falls), Peter Milligan (X-Statix), Zeb Wells (Amazing Spider-Man ), Mae Catt (Young Justice ), Joshua Dysart (Unknown Soldier, Harbinger), Tomas Giorello (X-O Manowar), Adam Pollina (X-Force), Robert Venditti (Justice League), Marguerite Bennett (Batwoman), Eric Heisserer (Bird Box, Arrival), Jody Houser (Harley Quinn & Poison Ivy) et d'autres.

L'annonce est prometteuse, et il va être intéressant de voir comment tout ça va se mettre en place, ainsi que la réception du public.