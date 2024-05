Bliss dévoile son programme de juin à septembre 2024

Les éditeurs annoncent leurs titres à venir dans les mois à venir, c'est au tour de Bliss Editions de dévoiler leur programme de publications jusqu'à septembre.

Le 6 juin, ça sera après plusieurs mois de reports l'arrivée des réimpressions de Bloodshot Intégrale et XO Manowar Intégrale 2 et 3. Le 5 juillet, sortira le roman graphique Taproot de Keezy Young, la réédition de L'Oeil d'Odinn avec de nouvelles corrections et 8 pages bonus sur l'histoire, ainsi que le nouveau titre venant de Bad Idea Tankers de Robert Venditti (X-O Manowar Intégrale) et Juan José Ryp (Rai), qui verra des mercenaires engagés par une entreprise pour aller tuer des dinosaures dans le passé pour faire plus de pétrole dans le futur.

Pour finir avant la pause estivale, le 19 juillet sortira Catboy de Benji Nate (Girl Juice - Coloc, sextoys & dogmom), un titre jeunesse qui suit les aventures d'Olive et d'Henry, un chat qui devient humain.

Les sorties reprennent le 23 août avec la sortie du dernier tome de Kaijumax de Zander Cannon et d'un nouveau titre de Bad Idea, ENIAC par Matt Kindt (Ninjak) et Doug Braithwaite (Justice). Il s'agit d'un récit d'espionnage où deux agentes doivent stopper un superordinateur avant qu'il ne détruise la terre avec l'arsenal nucléaire mondial.

Pour terminer avec le mois de septembre, le 6 ça sera le retour en stock de Princesse Princesse entièrement réalisé par Kay O’Neill (The Tea Dragon). Enfin le 27, c'est le retour d'un titre de l'univers Valiant avec le récit complet Eternal Warrior : Terre Brûlée, dédiée au Guerrier Eternel, Gilad Anni-Pada, ainsi qu'à la Géomancienne, Tama.