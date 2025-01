Bliss dévoile son programme pour le 1er semestre 2025

Une nouvelle année commence et c’est l'occasion pour Bliss Editions de dévoiler ses futures sorties adultes et jeunesses jusqu’à mai 2025.

Le 31 janvier, c’est le retour du personnage de Ninjak dans un récit complet : Ninjak Superkillers par Jeff Parker (Aquaman), Javier Pulido (Human Target) et Mike Norton (Revival).

En février sort Planchette, Sorcière culinaire, un titre jeunesse écrite et dessinée par Haley Newsome. Le même mois, c’est un nouveau titre de Bad Idea qui sort en France : L'Île aux Orcs (Orc Island en VO). Un récit de Fantasy par Joshua Dysart (Harbinger) et Alberto Ponticelli (Creature Commandos Présente Frankenstein). Un autre titre de Bad Idea arrivera le 7 mars, c’est Monster Kill Squad, un titre d’action qui suit une équipe de chasseur de monstres. C’est Christos Gage (Ninja-K) et Tomás Giorello (X-O Manowar) qui seront derrière ce titre.

Le 11 avril, on aura du Valiant avec le retour de X-O Manowar avec une histoire complète : X-O Manowar Invaincu (X-O Manowar Uncoquered en VO) par Becky Cloonan & Michael Conrad (Wonder Woman Infinite) et Liam Sharp (Wonder Woman Rebirth). Le même jour sortira A Song for You and I, un graphic-novel de romance fantasy pour la jeunesse par une habituée de Bliss Editions, Kay O'Neill. Ce nouveau titre de l’auteure sera accompagné du retour du coffret regroupant les trois tomes de la Trilogie du Dragons-Thé.

Enfin, le 16 mai sortira Le Studio (The Lot en VO) un autre titre de Bad Idea. Un thriller se passant à Hollywwod par Marguerite Bennett (Animosity) et Renato Guedes (Shadowman).