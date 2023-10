Les 15 dossiers MDCU les plus lus

Au cours de ses 15 années d’existence, MDCU a produit de nombreux dossiers. Et pour la célébration de son anniversaire, nous allons revenir sur les 15 dossiers qui ont le plus été lus. Vous trouverez la liste ci-dessous, avec les liens pour y accéder.

Le duo de tête n’est absolument pas surprenant, puisqu’il concerne les deux stars des deux principaux éditeurs américains. Le dossier le plus lus du site est donc un guide pour commencer à lire les comics Batman . La popularité du personnage n’est plus à prouver, et il n’est donc pas étonnant de vous voir consulter ce dossier. En revanche, ce qui l’est un peu plus est qu’il devance la concurrence, et en deuxième place se trouve le dossier pour vous aider à commencer les comics Spider-Man . Marvel a toujours été mieux implanté en France que DC, ce qui pourrait expliquer que les lecteurs aient plus besoin d’aide pour Batman que pour Spider-Man . En tout cas, ce classement confirme la popularité de ces deux personnages.

Il confirme aussi le succès de nos dossiers d’aide pour commencer les comics, puisqu’ils représentent la moitié de ce top 15, avec 8 dossiers. Le dossier « Commencer Marvel », en troisième position, permet de regrouper tous les guides pour commencer Marvel créés à l'époque d'All-New All-Different Marvel. L'idée était de vous aider à vous lancer dans l'univers Marvel à cette période, en 2017, mais en faisant le point des possibles portes d'entrée depuis 2004. En quatrième position se trouve le guide pour commencer les comics Iron Man . Personnage secondaire de l’univers Marvel, il a su gagner en notoriété grâce aux films du MCU. Il est logique donc de le retrouver à cette place, puisque les personnes l’ayant apprécié dans les films, ont probablement ensuite cherché à lire ses aventures papier.

Si, pour la cinquième position, le dossier n’est pas un guide pour commencer les comics, il ne s’en éloigne pas trop. D’ailleurs, le personnage concerné est encore Batman , avec ses 10 comics indispensables. Nos lecteurs aiment Batman , comme beaucoup, et veulent d’abord lire le meilleur sur le personnage. Plus surprenant, la sixième position est détenue par un dossier sur la série TV Smallville. Le dossier, assez riche, liste toutes les références de la série TV à l’univers Superman .

En septième position, il s’agit à nouveau d’un dossier pour vous aider à commencer les comics, et cette fois, le personnage concerné est Hulk ! Je n’aurais pas pensé à cet Avengers en deuxième position après Iron Man . D’ailleurs, nous faisons un petit bond en avant, mais le dossier Commencer les comics Captain America est absent de ce top 15. Le seul autre Avengers concerné est Thor , et il se trouve en quatorzième position.

La huitième position est enfin réservée à un comics indépendant ! Et il s’agit sans surprise de Walking Dead, probablement le record de ventes pour une série comics en France. Le dossier fait un top 5 des morts choquantes du comics, du moins des 20 premiers tomes, puisque le dossier date de 2014. Attention tout de même aux spoilers si vous souhaitez lire la série.

Nous continuons en dehors des deux gros, Marvel et DC, avec un dossier sur Star Wars pour notre neuvième position. Enfin presque en dehors. Il s’agit en effet d’un "commencer les comics" sur l’univers étendu d’avant la récupération de la licence par Marvel, mais qui a du coup été récupéré par Marvel… Bref, cet univers est assez riche, et ce dossier permet d’aider à s’y retrouver.

En dixième position se trouve un dossier un peu particulier, puisque plus vraiment d’actualité. Il s’intéresse à la difficulté de DC Comics à s’installer en France. Il a été publié juste avant la création d’Urban Comics, et le constat était dur, puisque de nombreux éditeurs se sont cassés les dents sur cette licence DC. Il faut cependant bien reconnaitre qu’aujourd’hui, et depuis plus de 10 ans, l’éditeur américain existe en France avec des publications régulières. Urban Comics, avec des moyens financiers et une bonne stratégie éditoriale, a su installer DC en France

Les onzième et douzième positions de notre classement reviennent à la star de ce top 15 : Batman. D’abord, un dossier sur le costume du héros, avec ses fonctionnalités, ses gadgets, mais aussi son look. Ensuite, un dossier sur les versions alternatives de Batman , c’est-à-dire à la fois ceux qui ont porté le costume, et ceux de mondes parallèles ou d'elseworlds. Il y a beaucoup de choses à dire sur Batman , mais je vous rassure, ce sont les derniers dossiers sur le personnage de ce top 15.

Nous restons en revanche toujours chez DC, avec Green Lantern cette fois, mais pas que. En effet, la treizième position est squattée par un dossier sur les différents Lantern de l’univers DC. Chaque corps a sa couleur et son spectre émotionnel, et ce dossier fait le point sur tout ça. Nous avons déjà parlé de la quatorzième place, et la quinzième revient au dossier pour vous aider à commencer les comics Ultimate. Bon ok, aujourd’hui l’univers Ultimate n’existe plus (même s’il revient bientôt), mais le dossier donne tout de même quelque piste pour commencer, surtout que Panini les réédite en Omnibus actuellement.

Nous avons fait le tour des quinze dossiers les plus lus de MDCU. Ce classement est plutôt équilibré, avec 7 dossiers DC et 7 dossiers Marvel, et même un dossier Image. En revanche, le personnage qui se détache du lot, avec quatre dossiers pour lui tout seul, c’est bien sûr Batman . Si vous allez jeter un œil sur les dossiers en cliquant sur les liens ci-dessous, vous constaterez aussi, comme je l’ai déjà en partie souligné, que certains dossiers ne sont pas à jour. Les univers de comics sont vivants, et évoluent constamment. Nous essayons de tenir ces dossiers à jour autant que possible, mais certains n’ont pas encore eu le droit à leur coup de polish !

