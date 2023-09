[Review VF] Blue Beetle Infinite

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Blue Beetle Infinite. Le numéro est écrit par Josh "t'as le même nom que moi" Trujillo et est dessiné par Adrian "t'as la même nationnalité que moi" Gutierrez. Il est sorti le 18 août pour 17 euros. Il contient les titres US Blue Beetle: Graduation Day #1-6.

Le post-bac, c'est pas de la tarte. En plus de devoir mettre hors d'état de nuire un nouveau super-vilain bien décidé à réduire El Paso en poussières, Jaime doit aussi subir la pression de son entourage à propos de ses choix à la sortie du lycée, et celle de la Ligue de Justice qui lui incombe de mettre son costume et ses ambition super-héroïques au placard pour laisser les adultes prendre le relai. Comme si ça ne suffisait pas, le scarabée qui permet à Jaime de se transformer en Blue Beetle commence à subir des interférences alors qu'un autre super-héros, Yellow Beetle, fait surface. Jamie parviendra t-il à trouver l'équilibre entre sa vie privée et sa carrière de super-héros, ou devra t-il pour de bon dire au revoir à Blue Beetle ?

J'en conviens, mon ratio victoires/défaites laisse à désirer. Mais je ne vais pas me décourager pour si peu.

Blue Beetle est un titre divertissant, parfaitement accessible et qui s'inscrit dans l'ère du temps tant au niveau des thèmes que de l'apport culturel (grande utilisation des réseaux sociaux, "iel" dès la deuxième page etc). En ce sens, ce tome semble être le compagnon idéal pour toute la jeune génération qui se précipiterait au cinéma pour voir le film. Et pour ceux qui auraient peur d'être perdu lors de la lecture (bien qu'il n'y ait aucune raison), Urban Comics a, une fois encore, réalisé une très bonne introduction. Le traitement des personnages manque parfois de nuance mais il reste efficace et est livré avec son lot de punchlines. Au final, nous nous retrouvons donc face à un titre plutôt classique et distrayant. Le scénario ne place absolument pas Blue Beetle dans la liste des titres à se procurer de ces dernières semaines mais il peut tout de même trouver son public.

Je ne suis donc qu'un gamin normal avec un job pourri... qui fait ses heures dans un restau nul... loin, très loin de ses proches.

Pour être tout-à-fait transparent, le titre semble tout de même cibler un lectorat bien défini (les 15-25 ans). Ayant déjà atteint le vénérable âge de 35 ans, j'ai eu du mal à plonger véritablement dans la lecture et ce, malgré l'intérêt que je portais aux thèmes.

Pour ce qui est de la partie graphique, on lorgne clairement vers le manga. Cela se ressent au niveau du trait mais également au niveau des visages des personnages qui sont extrêmement expressifs quitte à taper dans les déformations. C'est dynamique et très coloré. Le tout a une dimension qui peut s'avérer assez déjantée suivant les cases. Cela ne va pas forcément plaire à tout le monde mais on ne peut nier que cela colle plutôt bien à l'univers dépeint par Josh Trujillo.

En bonus, vous trouverez une galerie de covers alternatives.