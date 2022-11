[Sorties Comics] Mercredi 23 Novembre

Panini Comics



Pas de note

Bob Harras, Mark Gruenwald, Steve Epting, Luke Ross



C'est la guerre entre les Krees et les Shi'ars ! Quand deux des plus puissantes et plus anciennes races de la galaxie s'affrontent, seuls les Avengers peuvent tenir le rôle de médiateurs ! Les héros de la Terre s'unissent pour une aventure cosmique. Et qui l'emportera entre Thor et Gladiator ?

(Contient les épisodes US Captain America (1968) 398-401, Avengers West Coast (1985) 80-82, Quasar (1989) 32-34, Wonder Man (1991) 7-9, Avengers (1963) 345-347, Iron Man (1968) 278-279 et Thor (1966) 445-446, inédits)

Prix : 26€