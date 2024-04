Le film Deadpool & Wolverine avait eu le droit à une bande annonce lors du Super Bowl, et Marvel vient d'en diffuser une nouvelle, plus longue, avec plus de détails. Mais aussi un peu de spoiler, notamment sur le méchant du film. Pour l'accompagner, deux nouvelles affiches ont été diffusée. Le film sortira le 24 juillet 2024 dans les salles françaises.

VOSTFR



VF