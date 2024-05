Un nouveau jeu Batman Arkham en VR

Warner a diffusé une courte bande annonce pour annoncer le prochain jeu vidéo Batman . Nommé Batman: Arkham Shadow, il est co-développé par Camouflaj (Iron Man VR, Republique) et... Oculus Studios ! Du coup, il s'agira d'une exclusivité Meta Quest 3. Il se déroulera dans le même univers que les jeux de Rocksteady, allant D'Arkham Asylum à Suicide Squad: Kill the Justice League. La bande annonce ne montre pas grand chose, mais nous en saurons plus lors du Summer Games Fest du 7 juin. Le jeu devrait sortir en fin d'année.